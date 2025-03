Addio a Rosa Di Maio, madre dell’ex consigliere. Andrea Nanetti

Vasto cordoglio a Correggio per la scomparsa di Rosa Di Maio, vinta a 80 anni di età da una malattia. Il decesso è avvenuto all’ospedale San Sebastiano di Correggio, dove era stata ricoverata negli ultimi tempi, con il peggiorare delle sue condizioni di salute. Rosa Di Maio era la madre di Andrea Nanetti, dirigente d’azienda, a lungo impegnato nella politica locale, in particolare come consigliere comunale a Correggio, in forza al centrodestra. Insieme ai suoi familiari, Rosa Di Maio aveva sempre sostenuto la battaglia della giustizia per le vittime dei tumori provocati dall’amianto.

Tra loro, infatti, anche il marito Luciano Nanetti, stroncato 13 anni fa da mesotelioma dovuto agli anni in cui aveva lavorato alla Cemental. Era originaria di Brusciano, nel Napoletano, dove domani pomeriggio si svolgono i funerali, nella chiesa parrocchiale, prima della tumulazione nella cappellina di famiglia, nel Comune campano. Lascia i figli Andrea e Stefano, nipoti, fratelli e sorelle. Un ringraziamento è stato rivolto al medico Miriam Bonaccini e al reparto internistico multidisciplinare del San Sebastiano di Correggio.

a. le.