Addio a Rosa Zanichelli. Fondò Olimpia Splendid

Vasto cordoglio per la scomparsa di Rosa Zanichelli, avvenuta martedì nella sua abitazione di Gualtieri. Aveva 97 anni. Insieme al marito, Evilio Marchesi, nella metà degli anni Cinquanta aveva fondato la ditta Olimpia Spendid, leader nel settore degli impianti di riscaldamento e della climatizzazione, nota a livello internazionale per i suoi prodotti unici e innovativi, che esporta il Made in Italy in oltre quarantacinque Paesi nel mondo. Negli anni Ottanta la guida dell’azienda era stata assunta dal figlio Fernando, scomparso prematuramente a soli 43 anni di età, nel 2003. Rosa Zanichelli Marchesi si è spenta nela sua abitazione, attorniata dai familiari. Lascia la figlia Rosanna Marchesi, i nipoti Giorgia e Diego, la nuora Milena. La camera ardente è all’obitorio dell’ospedale di Guastalla, in attesa dei funerali fissati per stamattina alle 9,45 per raggiungere la chiesa di Sant’Andrea, in piazza Nuova a Gualtieri. Molti i messaggi di cordoglio giunti ai familiari in queste ore. Rosa era molto legata agli affetti familiari. Forte era stata la sofferenza alla scomparsa del figlio, persona stimata e benvoluta da tutti, non solo in ambito professionale ma anche per l’impegno sempre dimostrato per il paese e la comunità locale, anche a supporto di manifestazioni benefiche ed eventi sportivi. Olimpia Splendid oggi ha il suo quartier generale nel Bresciano, ma a Gualtieri ha mantenuto il polo logistico. Un’azienda cresciuta negli anni, anche grazie all’innovazione dei prodotti, e che ora vanta filiali commerciali in Cina, Spagna, Francia, Brasile.

Antonio Lecci