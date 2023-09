Addio a Rosangela Manfredotti a Guastalla: il marito morto sei mesi fa

Cordoglio a Guastalla per la scomparsa di Rosangela Manfredotti, 84 anni, a lungo attiva nella gestione della sede del Consorzio agrario, prima nel centro storico guastallese e poi in via Pieve, alle porte della frazione. Aveva sempre lavorato accanto al marito Nandino Cavaletti, deceduto appena sei mesi fa. La signora Rosangela, vinta da una malattia, abitava a San Giacomo di Guastalla, in via Castellazzo, dove oggi alle 9,30 partono i funerali per raggiugere la vicina chiesa parrocchiale. Dopo la funzione religiosa il feretro viene trasferito a Mantova dall’agenzia Veronesi e Pederzoli, per la cremazione. Rosangela Manfredotti lascia nel lutto i figli Monica, Paolo e Cristina, nipoti e altri parenti. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinata a opere di bene, sottolineando con questa scelta dei familiari la generosità che aveva sempre contraddistinto Rosangela. Nella sua vita si era divisa tra il lavoro e gli affetti familiari, con parte del tempo libero dedicato al giardino e all’orto, dopo la pensione. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore ai familiari.