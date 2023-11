Addio a Ruozzi, anima della ’Clinica Arnaldo’

Addio a Romano Ruozzi, storico addetto al carrello dei bolliti e arrosti del ristorante ‘Clinica gastronomica Arnaldo’ di Rubiera. Aveva 85 anni. Ruozzi era il marito di Franca Degoli, figlia di Arnaldo, fondatore del ristorante dove Romano aveva lavorato, per circa 50 anni, fino al 2016. I funerali, a cura dell’agenzia Manfredi, sono stati celebrati ieri mattina nella chiesa di San Faustino.

"Romano – dicono dal ristorante stellato – arrivò alla Clinica gastronomica Arnaldo quasi per caso un autunno in cui il ponte sul Secchia era crollato a causa di una piena. E, come quella piena, cambiò le vite di tutti noi per sempre. Sposò Franca un lunedì, il giorno di chiusura del ristorante, con una cerimonia riservata come lo era lui. Da allora sono stati inseparabili. Purtroppo qualche giorno fa Romano ci ha salutato per sempre, lasciando un incolmabile vuoto in famiglia e qui tra le sale in cui tanti lo hanno visto muoversi dietro i carrelli, orgoglioso e fiero. Vogliamo ricordarlo mentre faceva ciò che più amava fare: servire i clienti con passione e dedizione, circondato dalla sua amata famiglia".

L’85enne lascia la moglie Franca, la figlia Francesca, i nipoti Arnaldo e Vittorio. Il sindaco Emanuele Cavallaro ha espresso cordoglio per la morte di Ruozzi: "Certe persone fanno dell’eleganza non un vezzo o un modo di apparire, ma un modo di essere. Vederlo capeggiare il carrello era semplicemente uno spettacolo, una gentile coreografia a cui volentieri ci si abbandonava. Mai un gesto, un moto fuori posto, con un baffo di ironia al momento giusto".

