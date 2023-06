Addio a Salsapariglia "Amava la sua comunità"

Chiesa gremita, ieri pomeriggio a Bagnolo, per l’addio al cavalier Nello Salsapariglia, 96 anni, personaggio di primo piano del mondo dei motori e dell’imprenditoria meccanica nella Bassa reggiana e non solo.

Salsapariglia è stato un vero pioniere di un settore che proprio a Bagnolo ha visto crescere e svilupparsi realtà industriali che ora esportano in tutto il mondo come Yama ed Emak. Proprio i vertici di queste società erano presenti al funerale, officiato dal parroco don Guerrino Franzoni.

Nel corso della messa sono stati letti anche i messaggi di affetto e di cordoglio che erano stati inviati dagli ex parroci bagnolesi, don Giovanni Rossi, neo vicario della diocesi, e monsignor Daniele Gianotti, attualmente vescovo di Crema.

Entrambi hanno ricordato il grande valore che Salsapariglia aveva avuto per la comunità locale.

Presenti alla cerimonia funebre anche il sindaco Gianluca Paoli con il vice Luisa Ghiselli.

"Nello è stato anche un sincero amante della sua comunità, del suo paese, della società in cui ha vissuto. Ricordiamo i suoi richiami, pacati ma decisi verso gli amministratori, perchè rendessero bello il paese, la sua voglia di rendersi utile, avendo sempre ben saldi gli insegnamenti della sua famiglia e del mondo agricolo in cui era nato. Di Nello ci mancherà tutto questo: la testimonianza di vita, la sua amicizia disinteressata, ciò che ha rappresentato per tutti e per ognuno di noi", il messaggio dell’amministrazione comunale.

Messaggi di affetto sono arrivati ai familiari di Salsapariglia anche da soci del Camer (associazione che Salsapariglia contribuì a fondare negli anni Settanta) e da appassionati di motori d’epoca e di meccanica. La grande passione del cavalier Salsapariglia per i motori ha dato vita a un prezioso e ricco museo, con pezzi di grande pregio che spaziano anche oltre il mondo delle due ruote.

Nello Salsapariglia lascia i figli Marzia e Ivano, i nipoti, altri parenti e moltissimi estimatori in tutto il mondo.

Antonio Lecci