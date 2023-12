Addio a Serafino Lasagni: mondo sportivo in lutto

È in lutto il mondo sportivo locale, in particolare quello del podismo, per la scomparsa di Serafino Lasagni, vinto da malattia a 80 anni di età. Era conosciuto per la sua grande passione per lo sport, in particolare per il podismo. Aveva preso parte e organizzato numerose manifestazioni sportive, soprattutto maratone e altre corse. Era stato a lungo alla guida del gruppo podistico di Santa Vittoria di Gualtieri, paese in cui abitava. Era stato anche premiato dalla locale amministrazione comunale per l’attività di promozione sportiva che aveva manifestato in paese, soprattutto a favore dei giovani. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione di via Sambottina a Santa Vittoria, da dove oggi alle 10 partono i funerali, per la chiesa parrocchiale del paese. Dopo la messa il feretro sarà trasferito a Mantova dall’agenzia Veronesi e Pederzoli, in attesa di cremazione. Lascia la moglie, un figlio e altri parenti. Fino a pochi anni fa aveva partecipato a maratone e altre corse impegnative. Praticava lo sport soprattutto per divertimento, per stare in compagnia e per divertirsi in modo sano. La maratona di domani sarà dedicata a lui.