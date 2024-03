Addio a Sergio Boni. Da manager guidò il calzificio Bloch

Addio al noto ingegnere reggiano Sergio Boni. Il professionista aveva 94 anni e alle spalle una carriera manageriale di tutto rispetto. In particolare negli anni ’70, periodo non facile per chi aveva responsabilità aziendali, l’ingegner Boni ha guidato con dedizione e lungimiranza lo storico calzificio Bloch, contribuendo significativamente alla produzione di alta qualità dello stabilimento. Sotto la sua direzione infatti il marchio si espanse in altre regioni italiane, consolidando la sua presenza nel mercato globale. Boni, dirigente rispettoso e rispettato, spiccava anche per la sua empatia e vicinanza con il personale e con le rappresentanze sindacali. I funerali oggi in forma privata. Lascia la moglie Giuliana e i figli Raffaele e Federico.