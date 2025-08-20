Addio a Sergio Conconi. Storico curatore del presepe

La comunità di Ciano d’Enza è in lutto per la scomparsa, all’età di 75 anni, di Sergio Conconi, storico curatore del presepe della frazione del comune di Canossa che ha valorizzato per molti anni. Conconi, inoltre, è stato un impiegato dell’ospedale Franchini di Montecchio, struttura dove ha lavorato per oltre quarant’anni fino al 2006, anno in cui è andato in pensione. Il defunto aveva iniziato a lavorare al nosocomio di Montecchio come manutentore poi da quando è stata aperta la cassa, assunse il ruolo di cassiere per poi dedicarsi al lavoro di ufficio per circa vent’anni. Conconi era sposato con Silvia da circa trent’anni e aveva una sorella, Renata, alla quale era molto legato.

Conconi era una persona di animo gentile e molto apprezzato dalla sua comunità di Ciano, tanto che in molti se lo ricordano per la sua affabilità e disponibilità verso gli altri e, come detto, verso il bene comune come la cura del presepe del paese, un tratto distintivo per il quale tutti continueranno sicuramente a ricordare la figure di Conconi. Una perdita importante per tutta la comunità, una scomparsa che ha commosso tutte le persone che avevano avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorarci insieme in tutti questi anni.

Cesare Corbelli