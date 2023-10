Addio a Sergio Donelli. Instancabile volontario: "Non ti dimenticheremo"

"Sergio Donelli era una persona di grande acume, sempre attiva e presente ad ogni iniziativa. Un volontario Auser impegnato e conosciuto da tutti, anche dai bambini della materna comunale a cui portava i pasti. Era capace di cambiati la giornata, di aiutarti con un sorriso o una battuta". Così Chiara Carbognani, segretaria del Pd sampolese, ricorda il ’Don’, scomparso venerdì a 82 anni. Da qualche tempo le sue condizioni di salute si erano aggravate ed era ricoverato presso il pensionato San Giuseppe di Montecchio. Lascia il figlio Massimo, con Michele. Prima della pensione aveva lavorato alla Cartiera e come collaboratore dell’Ufficio Siae di San Polo, quindi si era dedicato totalmente al suo paese. Lo ricorda con affetto anche il sindaco Franco Palù: "Dal mio primo mandato che gli era valso il titolo di ‘spin doctor’, tutti i giovedì mattina metteva la testa dentro il mio ufficio e diceva: ‘Andiamo a prendere un caffè che devi farti vedere in paese’. Era la nostra liturgia, finché è riuscito, tutti i giovedì, anche durante la pandemia appena finito il lockdown, mi veniva a prendere prima di adempiere al suo dovere di volontario a cui teneva tantissimo, il servizio pasti fatto guidando ’l’Ammiraglia’, la mitica Fiat Marea bianca che aveva percorso più chilometri dell’Apollo 11 e aveva più o meno la sua stessa età". Dopo la pensione "ha sempre aiutato il Comune, diceva col sorrisino sornione e la sigaretta in mano: ‘io lavoro per Montecitorio’, mi faceva morire dal ridere. Gli volevamo tutti bene in municipio; passava faceva il giro della sue ’ragazze’ dall’anagrafe fin su in biblioteca senza dimenticarsi nessuno… anche noi non ti dimenticheremo". La salma è esposta nella sala del commiato Bola, a Traversetolo, dove domani mattina alle 10,30 si terrà la benedizione.