Addio a Simona "Benvoluta da tutti"

Comunità in lutto in montagna per la prematura scomparsa di Simona Santi, deceduta improvvisamente per grave malattia a soli 52 anni lasciando tutti sconcertati e affranti dal dolore soprattutto i suoi familiari: la mamma Anna, il figlio Claudio con Lucia e la nipotina Aurora, la figlia Valeria, la sorella Dusca, il cognato Paolo, i nipoti, i parenti e tantissimi amici. La notizia del decesso avvenuto ieri all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio si è rapidamente diffusa nel comune di Baiso dove Simona ha lavorato per tanti anni prima presso il distributore di benzina e poi, come oss, alla casa di riposo di Baiso. Grande dolore anche a Carpineti, paese d’origine della sua famiglia, dove Simona era tornata ad abitare nella frazione di Poiago continuando a lavorare come oss alla casa di riposo Villa Maria di Casina. Simona era benvoluta da tutti, sapeva stare con le persone affettuosamente e con rispetto. "Il gioco della cattiva sorte – racconta la sorella Dusca –, è rientrata con la figlia Valeria da una vacanza il 12 febbraio, si è sentita male, il 13 è entrata in ospedale e ieri se n’è andata. C’è stato un periodo che non è stata bene, ma non ci aspettavano un fulmine del genere. Era così felice. La vigilia dell’Epifania era riuscita a realizzare il suo desiderio di fare la ‘Befana’ a Miscoso di Ramiseto: come da tradizione ha girato tutte le case con la maschera portando doni ai bambini". I funerali avranno luogo domani alle 9.30 dalle camere ardenti del Santa Maria Nuova, per la Chiesa dell’ospedale dove sarà celebrata la Messa. Poi si proseguirà per l’Ara crematoria di Coviolo.

Settimo Baisi