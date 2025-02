Addio a Simona De Marco: aveva solo 40 anni. La madre: "Ci ha insegnato ad amare la vita"

A lungo ha combattuto con forza e tenacia contro la malattia. Ma si è dovuta arrendere, Simona De Marco, deceduta a soli 40 anni al Santa Maria Nuova di Reggio, dove era stata ricoverata, in Rianimazione, quando le sue condizioni sono peggiorate. Simona, che abitava a Bagnolo, era appassionata d’arte in generale. Aveva frequentato l’istituto Chierici e poi la scuola Comics di Reggio, diplomandosi inoltre come maestra d’arte e specializzazione in grafica. Da alcuni anni lavorava alla ditta Lebez di Correggio, occupandosi in particolare dell’elaborazione di cataloghi.

Aveva lavorato fino all’ultimo, talvolta perfino a distanza, da casa e pure dall’ospedale, durante i recenti ricoveri. La madre Silvia la ricorda per il suo grande amore per gli animali, ma anche per la sua enorme voglia di vivere: "Anni fa, ancora giovane, di fronte a un lutto che aveva colpito la nostra famiglia, lei mi disse: nonostante succedano cose terribili, non riesco a non amare la vita. Una frase che non potrò mai dimenticare".

I funerali si svolgono oggi pomeriggio, partendo alle 13,45 dalla Casa funeraria della Croce verde di Reggio Emilia per la chiesa parrocchiale di Bagnolo dove vengono celebrate le esequie. Il feretro sarà poi trasferito al cimitero di Coviolo, in attesa di cremazione. Eventuali offerta all’Airc.

a. le.