Addio a Spelti, re della fisarmonica

Addio al fisarmonicista Enzo Spelti. Aveva 89 anni. Il decesso è avvenuto domenica pomeriggio, dopo una lunga malattia, all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. Spelti viveva a Giandeto. Era stato a lungo un apprezzato musicista. In giovane età iniziò a lavorare per alcuni anni in alberghi del Trentino e della Svizzera suonando la fisarmonica per intrattenere i turisti ospitati nelle strutture ricettive. Successivamente tornò a Giandeto e si sposò a 34 anni. Intraprese l’attività di muratore assieme ai suoi cugini, professione che ha svolto per 24 anni.

"Papà, pur continuando ad operare come muratore, non ha mai abbandonato – dice il figlio Antonio Tiziano – la sua grande passione della musica e in particolare del liscio. Per tanti anni ha suonato la fisarmonica alle sagre e feste, ma anche nelle balere. E’ stato inoltre un componente di orchestre e gruppi musicali come ‘I Leoni’ di Castelnovo Monti e ‘Folk della montagna’ di Cavola di Toano. Con loro ha suonato in provincia di Reggio e non solo. E’ stato pure impegnato nei centri e circoli per gli anziani. Da diversi anni, a causa dei problemi di salute e per le difficoltà anche a spostarsi alla sera, aveva sospeso la sua attività di musicista".

La notizia della morte dell’89enne ieri si è rapidamente diffusa a Giandeto e a Casina suscitando grande cordoglio e commozione. Molte le attestazioni di vicinanza arrivate ai suoi famigliari. Enzo Spelti lascia la moglie Anna Pedrazzini, il figlio Antonio Tiziano, i nipoti e gli altri parenti.

I funerali sono stati fissati per oggi pomeriggio partendo con il corteo in auto alle 14.30 dalle camere ardenti dell’ospedale di Castelnovo Monti per raggiungere la chiesa parrocchiale di Giandeto dove sarà celebrata la Messa di commiato. Al termine della funzione religiosa si proseguirà per il vicino cimitero locale.

Il musicista Maurizio Leonardi di Casina ricorda che Enzo era una persona "buona, mite e soprattutto un grande musicista, conosciuto e stimato da tanti appassionati del liscio: con lui ho partecipato ad alcune serate musicali. Era molto bravo. Suonò anche con mio zio Carlo. Enzo, negli anni Sessanta e Settanta, era la punta di diamante della fisarmonica in montagna. Ringrazio Enzo per i suoi importanti insegnamenti ricevuti nel passato".

Matteo Barca