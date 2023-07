Addio a suore e parrocchia L’asilo passa alla Fondazione

di Francesca Chilloni

La nascita della Fondazione San Giuseppe per la gestione dell’asilo paritario San Giuseppe sarà formalizzata davanti al notaio Cecilia Casaole nella sala civica di Taneto la sera (ore 21) del prossimo 20 luglio. Sarà una grande festa per una comunità tenace che ha fortemente voluto preservare dalla chiusura la propria scuola materna ed il nido, mettendosi in moto per trovare sinergie anche con imprenditori locali. Un percorso lungo e difficile, anche sul piano burocratico, che tra l’altro ha portato alla decisione di acquistare (e non affittare) l’edificio scolastico dall’Istituto Figlie di Maria Missionarie di Roma, che esce di scena dopo ottant’anni.

Un esempio virtuoso di iniziativa dal basso per il bene comune, che vede accanto alle famiglie anche la Fism (la Federazione delle scuole cattoliche), che entrerà nella Fondazione già dalla sua costituzione. Il passaggio di governance dalla parrocchia non comporterà cambiamenti percepibili dalle famiglie dei bambini, che dal prossimo anno scolastico saranno circa 65 (anche da altri comuni come Sant’Ilario), divisi in tre sezioni di scuola dell’infanzia (36 anni), e una di nido primavera (1236 mesi). Non cambierà nulla anche rispetto al personale - una decina di persone tra insegnanti, educatrici, pedagogiste, cuoca ed ausiliarie. La parrocchia e don Paolo Bizzocchi non entreranno nella Fondazione e nemmeno il Comune, che tramite il sindaco Luca Ronzoni e i suoi assessori ha confermato anche per il futuro la Convenzione che riconosce circa 90mila euro all’anno alla scuola per il servizio offerto a tutta la popolazione. Probabile futuro presidente dell’Ente sarà Daniele Artioli, che da febbraio aveva affiancato il parroco nella gestione della San Giuseppe. Insieme ad Artioli come soci fondatori saranno presenti il dottor Fabio Punghellini; Fism; esponenti di Mondo Verde (la grande serra dove annualmente viene allestita la Casa di Babbo Natale) e della Snatt Logistica di Giovanni Fagioli (che potrebbe offrire alle famiglie dei dipendenti con figli opportunità di "welfare aziendale"); i titolari dell’azienda agricola Salati; Tullio Rota del b&b "L’arco"; Corrado Guzza con la moglie (uno dei due titolari della azienda lattiero-casearia Montanari&Gruzza); e di Leto Agency, specializzata in organizzazione eventi come Family-day aziendali. La presenza della Fism sarà sia garanzia "morale" che concreta, aiutando l’ente a seguire i continui aggiornamenti normativi del settore scolastico.

Va così via da Taneto l’Istituto Figlie di Maria Missionarie, che istituì l’asilo nel 1944 su richiesta dei gattaticesi e a cui i cittadini hanno versato per anni un sostanzioso affitto di circa 35mila euro. Ad effettuare la ristrutturazione dell’immobile che ora vendono sarà, l’anno prossimo, la Fondazione che - sul piano finanziario - potrà contare anche sul 5 per mille e vari contributi per il Terzo Settore.