Addio a Tarasconi, cuore da ciclista Dalle corse a ds del Velo Club

Il mondo dello sport del nostro territorio si è svegliato un po’ più povero. Se n’è andato Antonio Tarasconi, classe 1943, molto conosciuto tra gli sportivi per l’attività nell’ambiente del ciclismo.

Abitava a San Romano, si è spento l’altro ieri a Baiso. Le esequie sono previste oggi con partenza alle 14,30 dalla città, dalla Casa funeraria Reverberi, per la chiesa parrocchiale di Gavasseto.

Tarasconi si era avvicinato al ciclismo da ragazzino, aveva debuttato nelle giovanili con la casacca della gloriosa Masonese nella categoria Allievi.

"Ha lasciato un bel ricordo, di una persona molto generosa con i compagni di squadra, nella Masonese come in altre società", afferma Raffaele Salami, ex capitano della Masonese.

Il giovane Tarasconi pedala con caparbietà facendo anche sacrifici. In seguito indossa la casacca del Velo club Strucchi di Correggio, con cui gareggia nei dilettanti, contesto dove si cimenta anche con talenti destinati a entrare nel professionismo.

Lasciata l’attività agonistica, segue i giovani e quei dilettanti che guardano al domani: ricopre l’incarico di direttore sportivo del Velo club Reggio, a livello regionale una delle società più longeve.

Nel contesto professionale si è a lungo dedicato all’attività di autotrasportatore e alle attività correlate all’agricoltura.

In attesa della cerimonia funebre, ieri molti dei vecchi amici di pedalate gli hanno portato un saluto alla Casa funeraria. Tra loro, una delegazione della Masonese e del Velo club.

Tramite la rete tanti altri appassionati hanno fatto pervenire il loro cordoglio ai congiunti, tra cui gli ex ciclisti Lauro Grazioli, Rino Parmeggiani, Paolo Tedeschi.