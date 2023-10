Addio a Toano: Alberto Eugenio Schenetti, l'imprenditore amante del Maggio e della Reggiana

È mancato all’affetto dei suoi cari Alberto Eugenio Schenetti, deceduto per malattia all’età di 89 anni all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. Una vita di lavoro e di sacrificio quella di Schenetti, assieme alla moglie Cornelia, ma anche di soddisfazione tanto da riuscire a creare un’azienda che per 60 anni ha dato lavoro a 35 dipendenti. Giovanissimo ha conosciuto la via dell’emigrazione andando a lavorare in miniera in Germania, poi con l’allora fidanzata Cornelia sono andati a lavorare presso una famiglia milanese (lui autista e lei domestica). Hanno guadagnato un po’ di soldi, sono tornati a Cerredolo e si sono sposati, sono nati i figli ed è iniziato per Alberto Eugenio un nuovo percorso di vita avviando un’azienda in proprio con il fratello Bruno. Insieme hanno fondato negli anni ‘60 la Schenetti F.lli, un’azienda che produceva manufatti da giardino in cemento (vasi, vasche, statue), un’attività portata avanti per 60 anni dando lavoro a 35 dipendenti, risolvendo il problema a diverse famiglie. Come ricorda la nipote Silvia, nonno aveva due passioni: la politica e il ‘maggio’. Infatti era autore di alcuni copioni del ‘maggio’ che portava in giro nei paesi della montagna. Era anche un fedele tifoso della Reggiana, era un fedele abbonato che non perdeva una partita.

Lascia la moglie Cornelia, i figli Anna Maria e Camillo, il genero Carlo, la nuora Roberta, la nipote Silvia, la sorella Anna, i cognati, le cognate, parenti e amici. I funerali avranno luogo in forma civile questa mattina con partenza alle 9,20 dalla camera ardente dell’ospedale di Castelnovo Monti per il cimitero di Cerredolo. Alle 10, con la Banda Musicale, il commiato con il ricordo dell’ex sindaco di Castellarano, Gianluca Rivi.

s. b.