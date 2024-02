Addio a Tullio Bernardi,. Maestro del Lavoro: oggi l’ultimo saluto

Vasto cordoglio ha suscitato nella frazione di Bosco la morte del Maestro del Lavoro Tullio Bernardi, avvenuta all’età di 80 anni, dopo un periodo di malattia. Bernardi era molto conosciuto a Bosco e per la sua lunga attività professionale presso la ditta reggiana di Bonacini Vasco Pneumatici, dove si guadagnò il titolo e l’onorificenza di Maestro del Lavoro. Lo piangono la moglie Liliana, il figlio Stefano, la nuora Elisa e gli adorati nipoti Federico e Carlotta. I funerali di Bernardi si svolgeranno questa mattina muovendo alle 10 dalle onoranze Reverberi per il piccolo oratorio di via Romana a Bosco. Al termine della funzione religiosa, si proseguirà per il cimitero di Pratissolo. Per desiderio della famiglia Bernardi, non sono graditi fiori ma eventuali offerte all’associazione Andos Onlus di Reggio, che devolverà le donazioni a Fondazione Casa Madonna Uliveto Onlus per l’acquisto di nuovi ausili. La famiglia ringrazia il medico curante dottor Alessandro Sassu, l’infermiera Roberta e tutta l’equipe dell’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto, per l’assistenza e le cure prestate al caro Tullio.