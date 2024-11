Addio a Ugo Bertani, storico autista della scuola Ghidoni

Si sono svolti l’altra mattina i funerali di Ugo Bertani (foto), 83 anni, detto "Paciugo", molto conosciuto per essere stato a lungo l’autista del pulmino della scuola d’infanzia Ghidoni di Correggio. Ugo Bertani lascia la moglie Livia, i figli Mauro e Milo, fratelli, sorelle, nipoti e altri parenti. Lunedì l’addio, partendo dalle camere ardenti dell’ospedale San Sebastiano di Correggio per raggiungere il cimitero di Budrio per un momento di commiato. La cerimonia è proseguita in forma strettamente privata per il cimitero di Coviolo, dove è prevista la cremazione. In sua memoria possono essere destinate offerte all’Auser di Correggio.

Molti i messaggi di cordoglio di cittadini che avevano imparato ad apprezzare le doti di umanità e di disponibilità di Ugo, "un uomo che metteva l’anima e il cuore nel suo lavoro". C’è chi lo ricorda anche per gesti di solidarietà: come la costruzione di una macchina in legno destinata a un bambino che non poteva camminare, realizzandogli pure una seggiolina con rotelle per i suoi spostamenti. Era stato impegnato nel volontariato e nel gruppo sportivo Budriese, anche con ruoli dirigenziali.