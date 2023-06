Addio a Vallì Torelli, nota sarta ed anche fornaia a Scandiano

Ha suscitato cordoglio in paese la scomparsa, a 86 anni, di Vallì Torelli, vedova Nironi, molto nota come sarta ed anche come fornaia. Conosciuta e stimata col soprannome di Rosanna, per anni la donna ha gestito l’ antico forno di famiglia Nironi,

che si affacciava su via Crispi, tra Piazza Spallanzani e via Mazzini. Persona semplice, riservata, molto religiosa la piangono i figli Savio e Massimo, le nuore

Cristina e Vittoriana, la nipote Silvia. Questa sera alle 19 alla camera ardente dell’ ospedale Magati sarà recitato il rosario . I funerali si svolgeranno a cura delle Onoranze Ferrari Simone domani mattina muovendo alle 9,50 dall’ obitorio del Magati per

la locale Chiesa Grande dove alle 10 sarà celebrata la Messa.

