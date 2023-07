Addio a Vezzani Gestì la lavanderia

Si sono svolti ieri mattina, in forma privata con la sola presenza dei parenti stretti, i funerali di Gianni Vezzani, 85 anni, conosciuto per aver gestito a lungo una lavanderia a Guastalla, prima a Pieve e poi in centro, insieme alla moglie Ardenia. Lascia anche i figli Patrizia (insegnante, impegnata nella vita pubblica amministrativa a Gualtieri come candidato sindaco e consigliere comunale) e Marco, il fratello Carlo e altri parenti. Negli ultimi tempi era stato assistito alla Rsa locale. Da tempo era in pensione. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti ai familiari.