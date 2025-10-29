Addio a Victor, il cane detective della Polizia

Victor, il cane della Polizia Locale dell’Appennino Reggiano è morto lasciando tanta tristezza in coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo durante il suo instancabile lavoro di ricerca. Era un pastore tedesco che per anni ha affiancato il suo conduttore, il commissario Corrado Bernardi. Victor, andato in pensione insieme al suo conduttore il 1° gennaio ’25, è stato protagonista di un numero straordinario di interventi operativi, distinguendosi per la capacità di adattamento e l’instancabile dedizione al lavoro di ricerca.

Il commissario Corrado Bernardi fu tra i primi in Emilia-Romagna a credere nel valore operativo delle unità cinofile e ad avviare un percorso di formazione e specializzazione che, nel corso degli anni, ha portato alla nascita di squadre analoghe. Con Victor, Bernardi ha partecipato a decine di operazioni di polizia giudiziaria, portando al rinvenimento di diversi chilogrammi di sostanze stupefacenti, nascosti in veicoli, parchi pubblici e aree urbane degradate. Queste attività hanno contribuito in modo determinante a contrastare lo spaccio di droga e a garantire la sicurezza dei cittadini, anche attraverso controlli mirati in prossimità delle scuole, delle stazioni e delle aree sensibili del territorio.

Oltre alle attività di polizia giudiziaria, Victor era addestrato alla ricerca di persone disperse e ha partecipato a numerose operazioni di protezione civile: ha lavorato ad Amatrice e a Mirandola, nelle alluvioni del Crostolo e di Faenza. In ogni contesto, Victor si è distinto per concentrazione, obbedienza e qualità. Victor non era solo un cane da lavoro, ma un compagno di vita, un amico e un collega straordinario. La Polizia Locale dell’Appennino Reggiano esprime vicinanza al commissario Bernardi e ricorda con riconoscenza Victor. Il Comandante Flaminio Reggiani ricorda il cane con ammirazione ed orgoglio: "Ciao caro Victor, sei stato fedele, sincero, leale e un instancabile collega". Il commiato giunge anche dalla Polizia locale di Reggio: " A Victor succederà a breve un nuovo agente a quattro zampe, in convenzione con altre unità territoriali".

Settimo Baisi