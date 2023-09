Addio a Vilson Anceschi a Scandiano: il funerale oggi pomeriggio

Un malore improvviso ha stroncato ieri mattina il 76enne Vilson Anceschi, persona molto conosciuta in paese. Solo un mese fa, il 22 agosto si era spento il fratello Dilvo, 90enne, anche lui ricoverato in casa protetta. Vilson era un appassionato ciclista amatoriale in gioventù. Aveva gareggiato tra le fila della Polisportiva Ciclistica Scandianese, mettendosi in mostra in particolare nella gara “Torcicollo“, un percorso su e giù dai colli di Scandiano. In molti ricordano Vilson anche come un solerte volontario a dirigere il traffico nelle gare podistiche e soprattutto durante il carnevale, nelle sfilate dei carri in centro storico. I funerali di Anceschi si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15, dalla camera ardente dell’ Rsa Al Parco verso la locale Chiesa Grande, dove saranno celebrate le esequie.

gi.fi.