Addio a Virginia, per 50 anni ha curato la merceria

Profondo cordoglio in tutto il paese per la scomparsa di Virginia Montepietra. ’A vag da la Virginia’, quante volte è stata detta questa frase dai montecchiesi che avevano bisogno di fili, bottoni, qualche indumento.

Nella merceria di piazza Cavour, dove Virginia Montepietra ha lavorato per 50 anni, trovavi e tuttora, con gli eredi che ne stanno continuando la gestione, si trova di tutto.

Se ne è andata un pezzo di storia di Montecchio, una persona conosciutissima che aveva saputo creare uno splendido rapporto con i propri clienti. Virginia Montepietra, 90anni, per molto tempo è stata dietro al bancone del suo negozio dove, con pazienza e con il sorriso, aiutava le clienti nelle loro scelte.

Da tempo aveva lasciato al figlio Mirco e alla nuora Laura la gestione del negozio, ancora oggi un punto di riferimento per il paese.

"Con lei dietro a quel bancone ci sono stati per molto tempo anche il marito e poi il figlio Mirco. La conoscevo da quando sono nato - scrive su Facebook Eugenio Pattacini, noto scrittore montecchiese -, ma soprattutto per Montecchio è stata una pietra miliare con la sua merceria. ’A vag da la Virginia’, si diceva quando serviva un accessorio particolare, della lana, un maglione fatto splendidamente con i ferri, il regalo per la festa della mamma".

Resta un grande e bel ricordo rimasto ai montecchiesi di questa donna e della conduzione dell’attività di piazza Cavour.

Virginia Montepietra lascia il figlio Mirco, la nuora Laura e le nipoti Sara e Cristina. Il funerale si è svolto lunedì, giorno di Pasquetta.

Nina Reverberi