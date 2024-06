Addio a Virna Montanari. Era un pilastro della parrocchia

Una donna di eccezionale energia e valori cristallini, che profondeva nel suo lavoro di insegnante e come attiva partecipante alle attività della parrocchia sampolese. Così era Virna Montanari, scomparsa precocemente sabato lanciando nel dolore il marito Giorgio e figli Chiara, Andrea e Giorgia, ma anche l’intera comunità. La crescita morale ed intellettuale delle nuove generazioni era il suo impegno, la pedagogia una missione da cui mai si è mai sottratta. "La comunità parrocchiale ringrazia con riconoscenza il Signore per avercela data e per la sua testimonianza di grande fede messa al servizio di tutti, con sincera generosità, fin dalla fondazione dell’oratorio Camara 50 anni fa, di cui è stata un pioniere", scriveva ieri Giulio Carpi. Virna è stata sin da giovane catechista, oltre ad aver insegnato in varie scuole del distretto tra cui la materna "Mamma Mara" di Pontenovo. I cristiani ricordano il suo impegno pastorale nella liturgia, ed anche nel Coro San Paolo. I funerali si terranno probabilmente domani; in suffragio a Virna sarà celebrato il rosario stasera alle 21 nella chiesa di Pontenovo.

f.c.