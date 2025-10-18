Addio Ace Frehley, Spaceman. C’è una Wandré che suona in cielo

Una chitarra realizzata tanto tempo fa a Cavriago suona tra le stelle. Nell’ambiente musicale ha suscitato clamore la scomparsa di Ace Frehley, 74 anni, a lungo chitarrista solista dei Kiss, avvenuta l’altro ieri a Morristown, nel New Yersey. Conosciuto come "Spaceman", "Uomo dello spazio", per il suo abbigliamento di scena, Frehley era stato componente del quartetto originario del popolare gruppo americano e possedeva nella sua selezionata raccolta uno degli strumenti musicali realizzati da Antonio Pioli (1926-2004), anche conosciuto con il nome d’arte Wandrè. Si trattava di un esemplare realizzato nella fabbrica di via Repubblica, a Cavriago, dove venivano approntati peculiari pezzi che, per le forme e le decorazioni, ammiccavano a una sfrenata espressività creativa, in bilico tra pentagramma e movimento artistico fluxus, tra suoni graffianti, pennelli e colori.

Lo strumento realizzato nel Reggiano e appartenuto all’Uomo dello Spazio, ci riporta indietro nel tempo, a quasi 50 anni fa, all’epoca dei vinili, delle musicassette e degli impianti hi-fi. Gli appassionati sostengono che Ace Frehley avesse la chitarra Wandrè nella dotazione portata con sé in Europa in occasione del tour del 1981, al tempo degli album "Unmasked" e di "Music from the Elder". In quel periodo la band newyorkese era in un periodo di transizione: era stata clamorosamente valutata la possibilità di esibirsi senza il celebre e iconografico trucco di scena e si era registrata l’uscita di un 33 giri criptico come "Music from the Elder", inizialmente non compreso dal vasto pubblico ma in seguito ampiamente rivalutato dai cultori e dalla critica per l’esplorazione di soluzioni non percorse in precedenza, per quanto riguardava testi e musica.

E mentre Ace Frehley imbracciava tra i suoi strumenti anche la Wandrè "made in Cavriago", al suo fianco c’erano i mitici Paul Stanley (voce e chitarra), Gene Simmons (basso e voce) e Eric Carr (batteria), subentrato a Peter Criss. Come dire, un pezzo della storia del rock, la cui lunga avventura tra le note è partita a inizio anni ‘70. Dopo che Frehley aveva lasciato il gruppo, gli appassionati reggiani nel 1988 avevano sperato sino all’ultimo in una "reunion", di rivederlo a pochi passi da casa, in Emilia, per il mega-concerto del Monster of Rock di Modena, dove parteciparono pure Iron Maiden, Anthrax, Helloween e altri.

In quell’occasione i Kiss alloggiarono proprio a Reggio, all’Astoria, dove grazie a Nicola Ciccarone gli ammiratori incontrarono la band. Di quei momenti, rimangono alcune foto nell’album dei collezionisti di memorabilia Frehley sarebbe però tornato anni dopo, in un tour successivo, con tappa sì in Italia, ma a Milano, al Palasport, dove i fan reggiani, tra migliaia di molti altri per un tutto esaurito, gli tributarono un lungo applauso, a sottolineare il ritorno sul palco con i Kiss dopo la bella parentesi dei Frehley’s Comet. Memorabile in particolare l’esecuzione di "Shock Me". Ora la Wandrè appartenuta a Frehley, proveniente da Cavriago, che alcuni collezionisti ricordano come un modello Bikini di colore rosso, lancia il suo ruggito metallico tra gli astri in compagnia dello "Spaceman".

Massimo Tassi