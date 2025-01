Addio ad Adelmo Bassi. Fu assessore allo sport

Cordoglio a Scandiano per la morte dell’87enne Adelmo Bassi. Lavorò alla Banca d’Italia di Reggio. Tra la fine degli anni ’70 e inizio degli anni ’90 è stato consigliere con delega allo sport nella giunta del sindaco Basenghi; di nuovo consigliere con delega allo sport con la sindaca Busani e assessore allo sport con il sindaco Franceschini. Ha contribuito in maniera decisiva alla realizzazione di quelle strutture impiantistiche che hanno portato il territorio a evolversi sportivamente in senso compiuto e moderno. La fama delle sue imprese agonistico-sportive, da giocatore di tennis, ha varcato i confini locali. Lascia la moglie Mara, i figli Massimo, Federica e Matteo, il nipote Edoardo e gli altri parenti. L’amministrazione comunale ricorda che Adelmo era una "persona generosa e sempre pronta a mettere la comunità al primo posto". I funerali in forma privata. Importante il suo contributo per la concretizzazione dell’osservatorio astronomico di Iano. m. b.