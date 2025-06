Addio ad Alda Maria Lusuardi. Era insegnante e scrittrice

Vivo cordoglio per la scomparsa di Alda Maria Lusuardi, insegnante vinta da una malattia a soli 59 anni. Abitava a Campagnola, ma era conosciuta pure a Novellara, dove svolgeva l’attività di docente, con grande impegno, passione e professionalità. Scrittrice di libri dedicati all’educazione dei ragazzi, era molto impegnata in parrocchia a Campagnola nel volontariato e nelle varie iniziative di solidarietà. Lascia nel lutto il marito Riccardo Barigazzi, oltre ai fratelli Simone (diacono in parrocchia in paese) e Marco (frate in servizio in Lombardia). Dunque, una famiglia molto legata alla fede e alla religione. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione di via Mascagni a Campagnola, da dove oggi pomeriggio alle 16,30 partono i funerali (affidati all’agenzia Bonini) per raggiungere la chiesa parrocchiale. Dopo la messa si prosegue con il corteo a piedi per il vicino cimitero del paese. Un particolare ringraziamento viene espresso dalla famiglia alla dottoressa Anna Rita Tasselli, al Servizio infermieristico domiciliare di Guastalla e all’Hospice "per averle consentito di rimanere a casa fino all’ultimo".