Addio ad Aldestreo Cavazzoni. Lutto a Luzzara: oggi i funerali

Profondo cordoglio per la scomparsa di Aldestreo Cavazzoni, uno dei casi ’simbolo’ della fragilità a confronto con l’emergenza Covid, del quale il Carlino aveva scritto per il lieto fine della sua disavventura dopo essere rimasto contagiato, insieme alla moglie, con un lungo ricovero, tra la vita e la morte. Aldestreo, di Casoni, e residente a Villarotta di Luzzara, è deceduto all’ospedale di Correggio, dove era ricoverato da alcuni giorni. Di recente aveva festeggiato il compleanno numero 89. E a febbraio aveva celebrato i 65 anni di nozze. Lascia la moglie Rosina ’Laura’ Bonaretti, i figli Cinzia, Fabio, Simonetta, nipoti e parenti. Aldestreo aveva lavorato prima in agricoltura, poi come muratore. Nel 2020, con la moglie, aveva superato un momento difficile, colpito da grave forma di Covid. I funerali – affidati all’agenzia Bernardelli – si svolgono oggi partendo alle 15,30 dalla Casa funeraria Città di Guastalla di via Oldella per la chiesa di Casoni, prima del trasferimento a Mantova per la cremazione. Eventuali offerte in sua memoria alla Croce rossa di Reggiolo.