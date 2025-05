Addio ad Alessandra Bolognesi. Apprezzata giornalista televisiva

Casina in lutto per la prematura scomparsa di Alessandra Bolognesi di 60 anni, lasciando nel profondo dolore il marito Paolo Lombardi, i figli Luca ed Enrico con la Betty, il padre Delio, la sorella Barbara, la cognata Daniela con Stefano e Alessandro, i parenti e tanti amici. Alessandra Bolognesi era una collega, per 20 anni ha fatto la giornalista lavorando per Radio Europa e Radio Centrale, poi l’ultima esperienza televisiva con l’emittente reggiana Teletricolore dove ha lavorato fino al 1998, sempre con grande impegno e passione, rispetto per gli altri, e non a caso, ancora oggi a distanza di tanti anni, tutti la ricordano come una giornalista seriamente attiva. Molto sensibile, Alessandra amava intervistare le persone facendo emergere situazioni nascoste. Con il matrimonio con Paolo Lombardi si è trasferita a Casina tralasciando l’attività giornalistica. In seguito sono nati due figli Luca ed Enrico, a quel punto la vita di Alessandra ha cambiato strada: si è dedicata con amore alla famiglia e al negozio del marito ‘Termoidraulica Paolo Lombardi’ che esiste da oltre 50 anni fondata dal padre di Paolo. Alessandra era molto conosciuta e stimata da tutta la comunità di Casina e non solo, per la sua disponibilità, era molto apprezzata per il suo impegno dedicato alla famiglia e al lavoro. Portata via da una grave malattia a soli 60 anni, lascerà un vuoto non solo nella sua famiglia, ma nell’intera comunità di Casina dove con il marito Paolo (idraulico) seguiva il negozio storico di termoidraulica nel centro del paese, in funzione da oltre mezzo secolo.

Alessandra amava la Scozia, aveva il ricordo di piacevoli vacanze anni addietro con i suoi familiari. I funerali di Alessandra Bolognesi avranno luogo oggi pomeriggio partendo alle ore 14.30 dalle camere ardenti dell’Ospedale di Castelnovo Monti, per giungere alla chiesa parrocchiale di Casina, ove alle ore 15 sarà celebrata la S.Messa. Al termine, il feretro della cara Alessandra sarà accompagnato al cimitero locale per la tumulazione. I familiari ringraziano il dott. Madrigali e il dott. Filippo Beretti per il loro costante aiuto.

Settimo Baisi