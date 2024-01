Addio ad Alessandro Carboni, vinto da malattia a 56 anni

Vasto cordoglio a Luzzara per la scomparsa di Alessandro Carboni, 56 anni, vinto da complicazioni legate a problemi di natura cardiaca, di cui soffriva da qualche tempo. Era conosciuto col soprannome di Cico. Abitava in centro a Villarotta di Luzzara, non distante dal "castello" del paese. Aveva lavorato come meccanico carrozziere in un’officina della zona. Ma da qualche tempo si era ritirato dal lavoro proprio per problemi di salute, dopo essere stato colpito da crisi cardiache che avevano necessitato pure di ricoveri in centri specializzati, anche a Bologna. Non era sposato. Lascia il fratello Stefano con Anna e due nipoti. I funerali, affidati all’agenzia Bernardelli, si svolgono domani alle 9.30 in forma civile, partendo dall’obitorio dell’ospedale di Guastalla per il cimitero di Coviolo, in attesa di cremazione. A Villarotta era molto conosciuto, amico di tutti, persona di compagnia, pronto sempre allo scherzo e alla battuta. Il decesso ieri mattina all’ospedale guastallese, nel reparto di Cardiologia, dove era stato ricoverato al peggioramento delle sue condizioni di salute, avvenuto negli ultimi giorni. Molti i messaggi di cordoglio degli amici del paese. Alcuni anni fa era deceduto prematuramente un cugino, Antony, noto per la sua attività artistica di pittore.