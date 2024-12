Addio ad Alessandro Crovetti, storico dirigente del basket italiano e giornalista reggiano

Una notizia inaspettata, improvvisa, e tremenda per gli appassionati reggiani, ma non solo, di pallacanestro e in generale per la città di Reggio. Nella tarda mattinata di ieri è infatti scomparso, Alessandro ’Sandro’ Crovetti, giornalista, volto storico dell’emittenza televisiva locale ma, soprattutto, dirigente d’alto livello del basket italiano.

Crovetti era nato a Reggio Emilia il giorno di Natale del 1958, avrebbe compiuto quindi 66 anni tra pochi giorni. Il suo brillante "cursus honorum" era iniziato a partire dagli anni ’80 nel mondo dei media, come direttore responsabile di Radio Reggio. Successivamente divenne direttore di alcune Tv private, tra cui Antenna 1 e Canale 55. Dal 1973 al 1987 collaborò anche con diversi quotidiani, tra cui il Carlino, e con riviste sportive. Trampolino di lancio per la sua importante carriera da dirigente d’area, prima nel tennis, ove fu membro del comitato regionale Fit, poi nella pallavolo, in cui ricoprì il ruolo di capo ufficio stampa della mitica Nelsen Reggio Emilia, e quindi nel basket, il lavoro e la passione di un’intera vita.

Tra il 1984 e il 1987 fu dirigente delle gloriose Cantine Riunite, contemporaneamente al ruolo di responsabile comunicazione della Lega di serie B-C-D. Successivamente ricoprì numerosi incarichi in quella di Serie A, fino a divenirne, nel 1994, vicecommissario straordinario, su incarico del presidente Fip, oggi come allora, Gianni Petrucci. Dal 1994 al 1999 fu segretario generale della stessa Legabasket. Per la quale organizzò in prima persona decine di eventi, collaborando con Nba e Fiba all’organizzazione del McDonald’s Open del 1989 a Roma. Date le sue competenze e abilità fu apprezzatissimo manager di diverse società cestistiche nazionali: in particolare Napoli, Ferrara, Montegranaro e, soprattutto, Virtus Bologna, di cui fu General Manager fino al 2017.

Grazie a lui arrivò in bianconero Alessandro Pajola, uno degli attuali giocatori simbolo del sodalizio bolognese. Nel 2009 fu insignito del prestigioso premio ’Reverberi’ per il suo contributo al basket italiano.

Numerosissime le attestazioni di cordoglio tributate a Crovetti dal mondo della palla a spicchi locale e nazionale. La Pallacanestro Reggiana lo ha ricordato giocando con la maglia listata a lutto il match di ieri sera di di Fiba Champions League con gli ungheresi del Falco manifestando anche alla famiglia la propria partecipazione per "la scomparsa di Alessandro, per tutti Sandro, storico dirigente biancorosso e di tutto il movimento italiano".

Il club avrebbe voluto ricordarlo prima della gara di ieri sera anche con un minuto di silenzio, ma avendolo disposto la Fip per le partite di serie A di domenica prossima, non è stato possibile per ragioni regolamentari.

La stessa Federazione, per voce del suo presidente nazionale, Gianni Petrucci, ha espresso il suo lutto per la scomparsa del manager reggiano in una nota nella quale lo definisce: "Giornalista, con una grande passione e competenza per il basket e dirigente all’avanguardia per idee ed iniziative" esprimendo "sentito cordoglio e sincero apprezzamento per quanto fatto nel tempo".

Numerosissimi i messaggi sui social dai tanti reggiani, sportivi e non, che l’hanno conosciuto e stimato. L’ultima apparizione pubblica di Crovetti risale al 9 dicembre, quando ha partecipato come opinionista alla trasmissione di TeleReggio "Reggio a Canestro". Lascia la moglie Cristina e la sorella Francesca.