Addio ad Alfiero Ganapini. Storico dirigente di Realco Sigma

Il mondo delle cooperative è in lutto per la scomparsa di Alfiero Ganapini (foto), 83 anni, a lungo dirigente della Realco-Sigma. "Ganapini ha saputo unire le sue capacità manageriali a una grande attenzione nei riguardi di tutti i soci, sostenendone l’impegno con uno stile colloquiale, una profonda partecipazione, una grande riservatezza e una naturale dote di simpatia" ha detto il presidente di Realco-Sigma, Andrea Artoni. Ganapini ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale del Gruppo d’acquisto dagli anni ’70 fino alla pensione. "La sua preziosa collaborazione non è mai venuta meno" ha aggiunto Artoni, sottolineando la sua "passione profonda e il desiderio di servizio al mondo del commercio che ne hanno fatto una figura di riferimento per tutti gli operatori del settore".

"Sotto la direzione di Ganapini Realco-Sigma ha vissuto un’intensa stagione di sviluppo nell’ambito di un settore attraversato da profondissime trasformazioni – ha concluso –. Di Alfiero resta la testimonianza di un’intera vita dedicata al servizio della cooperativa e una lezione di umiltà, che lo ha sempre portato a rifuggire i palcoscenici e a dedicarsi interamente alla sua famiglia, al cui dolore ci uniamo con sentimenti di profonda commozione".

Al cordoglio si unisce anche Confcooperative Terre d’Emilia, nelle parole del presidente Matteo Caramaschi: "Un autentico cooperatore sul quale abbiamo potuto contare per lungo tempo" assieme a un particolare sentimento d’affetto nei confronti della figlia di Ganapini, referente amministrativo della sede reggiana di Confcooperative Terre d’Emilia e del centro servizi B.MORE.

Ganapini lascia la moglie Tilde, la figlia Ilaria e il nipote Davide; il funerale si terrà oggi alle 16,15 nelle sale del commiato della Croce Verde.