Addio ad Alfredo ’Chicco’ Folloni ’Uomo di Po’ e amante della natura

È stato vinto da malattia, a 82 anni di età, Alfredo Folloni, detto Chicco, persona molto conosciuta nella Bassa e in particolare a Guastalla, dove abitava. Era stato a lungo caporeparto nell’area smalteria alla Smeg. Era un amante della natura, della vita di campagna, degli animali (eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate al canile intercomunale di Novellara), oltre che un "uomo di Po", legatissimo al grande fiume e assiduo frequentatore della golena, anche come pescatore. Da alcuni mesi era ospite alla casa di riposo di Guastalla, dove è avvenuto il decesso. Sulla bara è stata deposta la bandiera rossoblu del Bologna calcio, squadra di cui Chicco era tifosissimo. Lascia la moglie Mara, i figli Catia (nota e stimata insegnante), Andrea, le nipoti Laura, Greta, pronipoti e altri parenti. I funerali si svolgono stamattina alle 10 con le esequie alla Casa funeraria Città di Guastalla di via Oldella, per poi proseguire per il cimitero di San Rocco, dove riposano le spoglie dei genitori. Un ringraziamento è stato rivolto al dottor Germani per le amorevoli cure prestate.