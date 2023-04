Addio ad Alice Salardi, il marito comandò la Polizia municipale

Cordoglio a Guastalla per la scomparsa di Alice Salardi (foto), 89 anni, persona molto conosciuta e stimata. Era stata la moglie di Fabrizio Pasini, storico "capoguardia", a lungo comandante della polizia municipale a Guastalla, deceduto nel 2019. Pasini era stato un punto di riferimento per la comunità locale, sempre con a fianco la moglie Alice. Nel 2015 avevano affrontato il grave lutto per la perdita del figlio Fabio, stroncato da un malore improvviso a 53 anni di età. Fabio era il responsabile dell’oratorio don Bosco di Guastalla, punto di riferimento per moltissimi giovani e famiglie.

Alice Salardi e il marito avevano affrontato con grande forza, e con enorme fede, questo terribile momento. I funerali di Alice Salardi, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono oggi pomeriggio alle 15 in duomo. Poi il feretro sarà trasferito per la cremazione. Lascia la sorella Clorinda, la nuora Enza, i nipoti Fabrizio, Edoardo, Giovanni, Pietro e altri parenti. Un ringraziamento è stato rivolto alla dottoressa Agazzi e al personale dei reparti di Medicina e Day Hospital di Guastalla.