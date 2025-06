Addio ad Alma Salardi Gelati, ’nonnina’ centenaria

È deceduta Alma Salardi Gelati, la "nonnina" di Campagnola, con i 103 anni che avrebbe compiuto tra pochissime settimane. Originaria di Rio Saliceto, da molto tempo abitava a Campagnola. Lascia i figli Emiro, Luisa e Mirella, nipoti, pronipoti e altri parenti.

Da giovane, come molte altre donne di quell’epoca, aveva lavorato come mondina, nelle risaie del Piemonte. Proprio dalla zona di Rio Saliceto erano tante le ragazze che in quegli anni partivano per le terre piemontesi per motivi di lavoro, tanto che di recente proprio il Comune riese si è gemellato con paesi legati proprio alle risaie.

Nonna Alma era stata a lungo volontaria alle feste dell’Unità del paese, preparando pasta fresca per gli stand della cucina. Molto nota la sua passione per i dolci: la sua specialità era la zuppa inglese, che aveva insegnato a preparare anche alla sua collaboratrice domestica, Veronica.

Al suo 102° compleanno, Alma aveva ricevuto moltissimi auguri, omaggi floreali e, ovviamente, una bella fetta di torta con i suoi gusti preferiti. I funerali, affidati all’agenzia Bonini, si svolgono in modo semplice, con un saluto dalla casa di riposo di Campagnola, partendo domani alle 11,30 per raggiungere il cimitero locale prima della cremazione.