Addio ad Amidei sopravvissuto a una bomba

È mancato all’affetto dei suoi cari a Castellarano, dove abitava con la famiglia, Romano Amidei di 87 anni, originario del Bosco di Nigone, borgo di Ramiseto dove, da pensionato, trascorreva tutta l’estate girando per la campagna e per i boschi, incontrando gli amici al bar della piazza al mattino quando andava a prendere Il Resto del Carlino a cui era molto ‘affezionato’. Lascia nel profondo dolore la moglie Rosanna, la figlia Stefania con il marito Loris, i cari nipoti Ludovica e Tommaso, le sorelle Eugenia, Elisa e Giovanna, nipoti, parenti ed amici. I funerali si sono svolti, con grande partecipazione, nella chiesa parrocchiale di Castellarano e, dopo la cremazione, le ceneri saranno collocate nel cimitero di Nigone di Ramiseto come da suo desiderio. Romano Amidei era molto conosciuto in montagna, soprattutto a Ramiseto da dove era partito da giovane alla ricerca di un lavoro trovato a Castellarano. Da ragazzo, sul finire dell’ultima guerra, Romano con alcuni amici era stato tra i protagonisti di una tragedia: l’esplosione di una bomba nei pressi di Nigone causò la morte di un ragazzino suo amico, mente lui stesso rimase seriamente ferito. A Castellarano Amidei lavorava all’anagrafe comunale ed era molto apprezzato. Successivamente, in veste di assicuratore, ha avviato l’Agenzia Ras tutt’ora molto attiva a Castellarano, anche se lui aveva nel cuore il Bosco, il borgo dove si trova la sua casa, mai abbandonata.

Settimo Baisi