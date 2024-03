Addio ad Andrea Dallaglio. Anima dei volontari di Gavasseto

Cordoglio a Gavasseto per la prematura scomparsa del 47enne Andrea Dallaglio residente nel quartiere Quinzio. Dallaglio originario di Poviglio, era una persona molto stimata e nota per la sua attività in parrocchia a Gavasseto, in quanto faceva parte del consiglio del locale Circolo Anspi, mentre la moglie Ilenia in passato è stata catechista. Dallaglio lavorava nel mantovano in un’ azienda nel settore agrario-industriale e nel tempo libero si dedicava al volontariato della comunità. Andrea era un personaggio speciale e di grande generosità, così lo descrivono il parroco don Giovanni Valentini e l’amico inseparabile Aldo Mazzini, noto personaggio di Gavasseto. Sempre presente alla vita della comunità, in particolare nell’organizzare l’ appuntamento fisso estivo con la grande sagra di San Lorenzo, il 10 agosto, dove sotto il campanile di Gavasseto si radunano oltre mille persone nella due giorni di festa paesana. Lo piangono le figlie minorenni Serena, Eloisa e Arianna, la mamma, i fratelli Alfredo e Marco. Per desiderio dei familiari, niente fiori, ma eventuali offerte da devolvere all’Airc per la ricerca sul cancro. Oggi i funerali alle 14,30 dalle Onoranze Reverberi per la chiesa parrocchiale di Gavasseto. Al termine della funzione, riposerà nel locale cimitero.

gi.fi.