Addio ad Angela Rita Rossi: "Era il faro della nostra famiglia"

È mancata all’affetto dei suoi cari Angela Rita Rossi in Casini, deceduta a causa di una grave malattia a 69 anni lasciando nel profondo dolore la sua numerosa famiglia, in particolare Angela Rita lascia il marito Licio, imprenditore e già consigliere del Comune di Carpineti, i figli Federica con Fabio, Giorgia con Marco ed Alberto con Anna, gli adorati nipoti Alessia, Chiara, Giuseppe , Giulia, Sara e Penelope, i fratelli, le sorelle, i cognati, parenti e amici. La comunità Si è unita ai familiari ieri nella chiesa al centro di Carpineti nella celebrazione del rosario. Rossi apparteneva a una famiglia numerosa, 8 figli tra fratelli e sorelle, i genitori erano mezzadri nella zona del Cigarello poi, mentre i figli crescevano, si trasferirono a Carpineti per fare altri lavori. Angela Rita faceva la sarta alla ditta Confit di Carpineti, un’azienda che aveva una forte occupazione femminile, ma che poi chiuse subentrando nello stesso stabile la ceramica Dual. Nessun problema per Angela Rita, cambiò mestiere passando dalla sartoria alla ceramica senza allontanarsi da Carpineti, l’importante era lavorare, questa era la lezione di suo padre, ma anche del marito Licio che dopo una breve esperienza in politica come consigliere comunale, ha ritenuto opportuno dedicarsi alla sua azienda nell’attività edile e movimento terra, anzi ha coinvolto anche il figlio Alberto. Famiglia conosciuta e stimata in montagna. I funerali oggi con partenza alle 10 dall’abitazione dell’estinta in vicolo Borella 14 e in corteo a piedi si raggiungerà la chiesa del centro di Carpineti. Poi il feretro sarà accompagnato in auto al cimitero locale per la tumulazione. Anticipati ringraziamenti a coloro che parteciperanno, un ringraziamento particolare al dottor Luca Croci e a tutto il personale per le competenti e premurose cure prestate. Il nipote Enrico: "Mia zia Angela Rita era il faro che guidava la nostra grande famiglia e grazie al suo carattere dolce e all’amore, la nostra famiglia è sempre rimasta unita". Il sindaco Tiziano Borghi, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Carpineti, porge sentite condoglianze al marito e a tutti i familiari.

Settimo Baisi