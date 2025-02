Addio ad Angiolino Pettenati. Visionario mobiliere di ’campagna’

Qualità imprenditoriali, capacità di marketing e attenzione al "mondo piccolo", per dimensioni ma grande per il forte senso di appartenenza di comunità, e di amicizia, che lo circondava. L’essenza di Angiolino Pettenati, fondatore e titolare per quasi quattro decenni dell’omonimo mobilificio tra Pieve Modolena e Roncoesi, era profondamente racchiusa in questi valori, che fino all’ultimo hanno contraddistinto la sua vita; che si è chiusa mercoledì pomeriggio, alla soglia dei 73 anni che avrebbe compiuto la prossima settimana, all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, dove era ricoverato da alcuni giorni.

Oltre che mobiliere di primo livello, Pettenati era anche un poliedrico grande appassionato di sport. Nel tempo aveva infatti allenato, e sponsorizzato, diverse squadre di volley, basket e calcio del territorio, nell’ambito del Csi, il Centro Sportivo Italiano; inoltre era stato costante il suo sostegno al torneo della Montagna, la manifestazione calcistica estiva più importante nel reggiano.

Nel corso della sua lunga attività imprenditoriale, condivisa con la consorte, si era contraddistinto anche per azzeccatissime campagne pubblicitarie. Le più note: quella del ’Mobile in campagna’ per sottolineare le radici da cui proveniva e la possibilità, per i clienti in visita al mobilificio, di ammirare non solo la qualità del prodotto, ma pure l’ampio cortile a esso limitrofo, pieno di animali che dilettavano, in particolare, i figli dei clienti. Oppure i manifesti affissi per le vie di Reggio dove lui stesso, alla maniera di Giovanni Rana o Francesco Amadori reclamizzava in prima persona le sue offerte promozionali con lo slogan: "Mi calo le braghe".

Angiolino Pettenati era anche un grande, ed esperto, appassionato di musica lirica. Lascia la moglie Raffaella e le figlie Ramona e Rosanna. Ed è proprio la figlia Rosanna che ci ha voluto affidare un suo ricordo personale e commosso del padre, all’indomani della sua scomparsa: "Papà Angiolino è stato un grande lavoratore ma, prima di tutto, una persona generosa e altruista. Ha trasmesso anche a noi l’importanza delle vere amicizie vere e durature, testimoniata anche dai rapporti che manteneva costanti con i suoi atleti delle società sportive e con i compagni del villaggio Belvedere dell’Osea (con cui nel 2013 si ritrovò per celebrare i 50 anni dal loro primo incontro, e il periodo di permanenza nella struttura di via Gazzata, ndr). Dopo i tanti anni di lavoro si è poi dedicato alla cura del suo giardino e passare del tempo con la sua adorata nipote, Aurora, che aiutava spesso a fare i compiti".

Le esequie di Angiolino Pettenati si svolgeranno oggi dalle 13.45, partendo dalla camera ardente del principale nosocomio cittadino verso la chiesa di Pieve Modolena. La salma verrà poi tumulata nel cimitero della frazione. Tantissime le testimonianze di vicinanza e affetto pervenute alla famiglia direttamente o via social.

Gabriele Gallo