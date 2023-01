Addio ad Anna, storica titolare del bar Roma

Cordoglio a Guastalla per la scomparsa di Anna Alberini, 85 anni, vinta da una malattia. Aveva gestito un bar in centro storico con la sorella Elena, poi lo storico Bar Roma, insieme al marito Ferdinando "Nando" Musi. Aveva inoltre aiutato i figli nella gestione del negozio Athletic Sport. Oltre al marito, lascia anche i figli Lorella (che con il marito Romano gestisce l’edicola ricevitoria di piazza della Repubblica, oggi chiusa in segno di lutto), Marco e Guido, i fratelli, una sorella, nipoti e altri parenti.

I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono oggi pomeriggio partendo alle 14,30 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla per la vicina chiesa di San Martino. Poi il feretro sarà trasferito a Mantova per la cremazione. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate all’associazione "Noi per l’Hospice" di Guastalla.