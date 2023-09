Addio ad Annamaria Gardi Storica titolare di ‘Stile’ Anima del centro storico

Lutto nel mondo del commercio del centro. Si è spenta all’età di 86 anni Annamaria Gardi, storica titolare del negozio di abbigliamento ‘Stile’ di Corso Garibaldi. La donna è morta all’Hospice di Guastalla dove da tempo soffriva di alcuni problemi di salute. Annamaria aveva continuato l’attività del nonno Abele che – dopo aver fatto i mercati da ambulante – aveva aperto, tra il 1922 e il 1923, originariamente il negozio in via Crispi (negli spazi di proprietà dell’attuale Sport Service) che vendeva inizialmente calzature da donna e pian piano ha cominciato ad ampliarsi con i vestiti. Poi, negli anni ’90, la boutique è stata trasferita in Corso Garibaldi da Annamaria che ha lavorato con grande dedizione e amore verso i clienti fino a qualche anno fa quando il fisico e l’età glielo hanno permesso. Da qualche tempo però aveva assunto una commessa – Ramona Casoni – che continua tuttora a portarlo avanti. Annamaria era vedova del dottor Fernando Bonazzi (cugino di Renzo, ex sindaco di Reggio) informatore medico. Lascia i nipoti e la cognata. E proprio il nipote Pietro la ricorda così: "Era una guerriera, anzi meglio, un’amazzone visto che le piaceva andare a cavallo, sua grande passione da giovane".

Un caratterino che Annamaria aveva dimostrato anche nel suo lavoro, quando nel giugno del 2001 non esitò a reagire di fronte a un rapinatore prendendolo a morsi e facendolo arrestare.

Sabato si terranno i funerali alle 9 nella chiesa del Buon Pastore. La famiglia preferisce ai fiori, eventuali offerte al Rifugio Rocky. "Amava gli animali – racconta Pietro – Di recente aveva un cane meticcio che aveva adottato proprio lì e infatti ora stiamo cercando qualcuno che lo prenda in affido per dargli lo stesso amore di Annamaria". E della boutique che ne sarà? Pietro risponde sincero: "Io vivo a Napoli da sempre (il padre, fratello di Annamaria, si trasferì da giovane per lavorare alla base Nato, ndr) per cui non potrò rilevarlo. Stiamo cercando una soluzione, di certo mi dispiacerebbe che chiudesse dopo quasi cento anni di storia...".

Daniele Petrone