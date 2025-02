Addio ad Antonella Salati. Il cordoglio dell’amministrazione

Profondo dolore a San Polo ha suscitato la notizia della morte di Antonella Salati, 65 anni (foto), da molo tempo dipendente del Comune. Tantissime le attestazioni di cordoglio e vicinanza che sono subito arrivate ai famigliari di Antonella, molto conosciuta in paese.

"Ci ha prematuramente lasciati – dicono dal municipio – l’ufficiale d’anagrafe e stato civile sampolese Antonella Salati. Ha lavorato al nostro ufficio anagrafe per molti anni con tanto impegno e professionalità che sempre ha riservato alla cittadinanza del Comune di San Polo d’Enza, compiendo il suo lavoro con serietà e dedizione. Tutta l’amministrazione comunale esprime il più sentito cordoglio alla famiglia di Antonella: ci mancherà tanto".

Numerosi i messaggi di condoglianze giunti alla famiglia. Pure il sindaco Franco Palù ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Salati. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio: la funzione religiosa di commiato è in programma alle 15 nella chiesa del castello di San Polo. Antonella, attraverso anche le pagine social, è stata ricordata per la sua gentilezza e disponibilità. In tanti domani parteciperanno all’ultimo addio di Antonella.

