Addio ad Arcangelo Trovato, giornalismo reggiano in lutto

Reggio Emilia, 26 giugno 2023 – Lutto nel mondo dell’informazione reggiana. A 74 anni è scomparso Arcangelo Trovato, padre di Isabella, orma da anni redattrice del telegiornale di Teletricolore e conduttrice di diverse trasmissioni giornalistiche della nota emittente.Da più di un anno lottava contro la malattia. Arcangelo ha dedicato la sua vita alla famiglia, ai figli Isabella e Giuseppe, la moglie Edy con cui recentemente aveva festeggiato i 48 anni di matrimonio. Era legatissimo pure alla nipotina Sofia. Lascia pure la nuora Milena e altri parenti. Nel 2007 insieme alla moglie Edy aveva lasciato la Puglia, la terra d’origine brindisina, per trasferirsi a Reggio Emilia raggiungendo la figlia Isabella. Aveva lavorato come agente di commercio anche per il gruppo editoriale Spallanzani. Molto amato, persona acuta e di spirito, come ultimo gesto d’amore verso il prossimo, i familiari hanno concesso la donazione delle cornee, sperando di restituire la vista a chi l’ha persa. I funerali sono fissati per mercoledì 28 giugno alle 10 nella chiesa di Masone, partendo dalla camera mortuaria del Santa Maria Nuova di Reggio. Alla collega Isabella Trovato giungano le condoglianze della redazione del “il Resto del Carlino”.