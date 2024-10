Addio ad Arrigo Casini, per 50 anni al ’Bar del centro’: "Appassionato di ciclismo, un punto di riferimento"

Addio all’ex barista vianese Arrigo Casini. Aveva 85 anni. Casini per circa 50 anni aveva gestito, assieme alla moglie Maria, il ‘Bar del centro’ di Viano, attività in cui è poi subentrata la figlia Margherita. Arrigo iniziò a lavorare come barista negli anni Sessanta e operò, con grande impegno, fino a una decina d’anni fa. "Mio padre era molto conosciuto e stimato a Viano – ricorda il figlio Maurizio –. Era una persona socievole e cordiale. Intratteneva i clienti dialogando spesso con loro nel suo bar, diventato anche un punto di riferimento per i ciclisti in quanto papà era un appassionato di ciclismo su strada e mountain bike, sport che ha praticato a lungo".

Arrigo si è spento lunedì sera nella sua abitazione di Viano. Casini lascia la moglie Maria, i figli Maurizio con Rosita, Margherita con Ercole, i nipoti Francesco e Federico, il fratello, la sorella e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio partendo alle 14.30 dalle camere ardenti dell’ospedale Magati di Scandiano per poi raggiungere la chiesa parrocchiale di Viano. La salma dell’85enne, terminata la Messa funebre, sarà poi accompagnata nel locale cimitero. La famiglia chiede non fiori, ma opere di bene ed esprime inoltre gratitudine alla signora Lia, alla dottoressa Elena Paderni e al servizio infermieristico domiciliare di Scandiano per le amorevoli e professionali cure prestate ad Arrigo. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati alla famiglia dello storico barista. Ieri sera, in camera ardente, è stato recitato il rosario.

m. b.