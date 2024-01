Addio ad Ave Maria Campolunghi. Ex sindaca e maestra a Villa Minozzo

È stata tra le prime donne a indossare una fascia tricolore nel nostro Appennino e in provincia. Villa Minozzo piange l’ex sindaca Ave Maria Campolunghi, morta ieri all’età di 91 anni. Residente a Costabona, oltre che per la sua carriera politica, è ricordata anche per la docenza alle scuole elementari del paese dove ha insegnato a diverse generazioni fino a raggiungere la pensione.

Cattolica praticante, fu protagonista nell’amministrazione comunale villaminozzese negli anni in cui predominava la Democrazia Cristiana col primo cittadino simbolo Claudio Bondi. Dopo il sindaco Amodeo Gigli, nel 1974-75 la Campolunghi venne nominata sindaco di Villa Minozzo. Successivamente a seguito delle dimissioni di Bondi stesso, subentrò ancora lei negli anni 1976/78, poi nel 1979 il Comune venne commissariato. Poi alle elezioni successive – caratterizzato dalle lotte politiche fra Pc e Dc – per la prima volta viene eletto un sindaco della sinistra: Giuseppe Battistessa, personaggio storico della montagna che guidò anche il municipio di Castelnovo Monti.

Di Ave Maria Campolunghi ci si ricorda, nel luglio del 1977 a Civago, la storica inaugurazione del monumento ai partigiani stranieri caduti in territorio emiliano: tagliò il nastro assieme all’allora presidente della Provincia Vittorio Parenti, il presidente dell’Alpi-Apc Giorgio Romei, dall’Anpi reggiano Giuseppe Carretti e della Regione Sergio Cavina.

Ave Maria lascia i fratelli Aldo e Lorenzo. Domani i funerali con partenza alle 9.40 dalla camera ardente della Casa Protetta di Villa Minozzo (dov’è deceduta), per giungere alla chiesa parrocchiale di Costabona dove alle 10 sarà celebrata la Santa Messa. Poi il feretro proseguirà per il cimitero locale per la tumulazione. Stasera alle 20 il rosario alla chiesa parrocchiale di Costabona.

Settimo Baisi