Addio ad Azzali: "Geniale, libero e incompreso"

Addio a Giuseppe Azzali (foto), "protagonista della grande Reggio che avvió la attuazione della riforma Basaglia, con l’istituzione dei Centri di Igiene Mentale sul territorio". Questo il ricordo condiviso da Walter Ganapini, cofondatore di Legambiente e già presidente nazionale di Greenpeace. "Beppe diede vita al primo ‘Campo giochi’ estivo per i ragazzi a Baragalla – aggiunge –. Studioso del pedagogista Vigotskyi, lavoró con il dottor Polletta e Nora Eleuteri a deistituzionalizzare l’infanzia con problemi, che sino ad allora, spesso per la ‘vergogna’ delle famiglie, era costretta in Istituti". Azzali era uomo "troppo ‘libero’ e finì per essere emarginato in una Reggio che volgeva al modello attuale – chiosa –. Giuseppe è stato uno degli uomini più intelligenti ed ironici che ho conosciuto. Ora starà praticando, lassù, la sua passione per il gioco delle carte con tanti amici d’allora. Abbraccio con tanto affetto la sua Simona e Cecilia, loro figlia".