Addio ad Isaura Braglia, per tutti Sonia: mondo del volontariato in lutto

Ha lasciato i suoi cari Isaura Braglia (Sonia) residente a Felina Amata (Castelnovo Monti), aveva 79 anni e lascia nel profondo dolore la figlia Lorenza, i nipoti Sofia e Andrea, il fratello Eliseo e la cognata Monica, nipoti, parenti, amici e colleghi. Per volere della famiglia niente fiori, ma donazioni al Servizio infermieristico domiciliare. Ieri sera in casa sua è stato recitato il santo rosario. I funerali avranno luogo domani alle 9.15 partendo dall’abitazione dell’estinta, strada Ducale 40, per la chiesa di San Biagio di Felina dove sarà officiata la messa. Poi il feretro proseguirà per la cremazione e le ceneri della cara Isaura riposeranno nel cimitero di Felina. La famiglia ringrazia anticipatamente. Ragioniere, Braglia ha lavorato in alcune aziende e da pensionata si è dedicata al volontariato, soprattutto all’Auser, con la sezione di Carpineti, che in questi giorni è in lutto per la perdita della volontaria Isaura Braglia (Sonia). "Esprimiamo cordoglio ai familiari per la perdita di Sonia, nostra attiva collaboratrice che si è sempre prestata nell’organizzazione di iniziative per anziani".

s. b.