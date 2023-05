Addio ai cassonetti sotterranei

Smantellata la stazione ecologica di piazza Matteotti, in centro a Guastalla. Giovedì mattina – con evidente disagio al traffico e al sistema dei parcheggi in quella zona – gli operatori di Sabar hanno eseguito l’intervento per rimuovere i contenitori sotterranei dei rifiuti, chiudendo l’area, destinata a diventare una piccola aiuola verde con piante e panchine. Tramonta così il progetto dei grandi contenitori di rifiuti sotterranei per la raccolta differenziata, che era stata pensata anni fa per consentire il deposito di molti rifiuti ma senza impattare con l’ambiente circostante. Il nuovo spazio verde è stato pensato dopo la cancellazione improvvisa di alcune piante che dovevano essere messe a dimora l’anno scorso, al termine della riqualificazione di una parte della piazza, ricoperta d’asfalto, solo per parcheggio.