Addio al 61enne Calabrese, titolare di Strapizzati. Oggi il funerale

Vasto cordoglio nella comunità locale e nel settore della ristorazione ha suscitato la scomparsa di Salvatore Calabrese (foto).

Per tutti era conosciuto col soprannome di Salvax, deceduto all’ età di 61 anni dopo un periodo di lotta contro il male. Persona conosciuta e cordiale, da anni gestiva la pizzeria anche d’asporto Strapizzati aperta nella frazione collinare di Ventoso, tra via Strucchi e via Goti. Salvatore lascia la moglie Betty, le figlie Giusy e Dania, il genero Stefano, i nipoti Cloe, Maida, Ian, la mamma Giuseppina, il fratello Alfonso, la sorella Sonia.

I funerali si svolgeranno questa mattina alle 10,45 dalle camere ardenti dell’ospedale Magati per la chiesa parrocchiale di Santa Teresa. Al termine della funzione si proseguirà in forma privata per l’ara crematoria.

"Hai fatto parte dei nostri momenti felici, del sabato sera, la pizza in famiglia e il filmone con le mie bambine – è il messaggio del ricercatore scandianese Marco Montipò affidato a un post su Facebook –. Che la terra ti sia lieve Salvatore".

gi.fi.