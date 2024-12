Addio al 67enne Renzo Verona. Stamani l’ultimo saluto in duomo

È stato vinto da un malore improvviso nella sua abitazione, in viale Cappuccini a Guastalla. È stato il tecnico idraulico, che in quel momento era in casa per manutenzioni a una caldaia, ad accorgersi dell’emergenza e a dare l’allarme ai soccorsi, purtroppo risultati inutili.

A 67 anni è deceduto Renzo Verona (foto), a lungo dipendente della Smeg, nell’area amministrativa. Era da poco in pensione. La sua famiglia è strettamente legata al mondo del volontariato, in particolare all’Associazione prevenzione tumori, di cui il suocero di Verona, Luigi Tosi, era stato presidente oltre che tra i fondatori.

Lascia nel lutto la moglie Alessandra, i tre figli Samuele, Silvia e Davide, la madre Nivia, il fratello Carlo e altri parenti.

I funerali sono stati affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli e si terranno stamattina, partendo dall’abitazione di viale Cappuccini per raggiungere alle 10 il duomo di Guastalla.