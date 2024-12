Addio al 71enne Alberto Recordati: "Sei stato un esempio di vita"

Colpisce anche Correggio il lutto per la scomparsa di Alberto Recordati (foto), 71 anni, uno dei tre fratelli della famiglia correggese proprietaria fino al 2018 del noto gruppo farmaceutico, fondato nel 1926 come Laboratorio Farmacologico Reggiano, ora con sede a Milano. Alberto era stato presidente della società dal 2016, dopo la scomparsa del fratello Giovanni, restando in carica fino al 2018, quando la società è passata a un fondo britannico.

Numerosi i messaggi di cordoglio alla famiglia Recordati, in particolare alle figlie Gaia e Lavinia: "Sei stato per noi grande esempio di vita, insegnandoci ad affrontarla con forza e gioia", il loro messaggio al padre. Non è previsto il funerale, con camera ardente aperta oggi fino alla 14 alla Casa funeraria San Siro di via Corelli a Milano. Alberto Recordati si era laureato nel 1977 in Biochimica a Londra, dove nel 1984 conseguì un dottorato di ricerca. Entrò in Recordati nel 1984 come ricercatore e nel 1995 divenne direttore della divisione ricerca e tecnologie chimiche.